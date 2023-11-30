حمية أعلن استقبال مرفأ صيدا باخرة محملة بأكثر من 5000 طن من القمح للمرة الأولى

أعلن وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، أنّ "تأكيدًا على وضع الرّؤية الاستراتيجيّة لقطاع المرافئ اللبنانية موضع التّنفيذ، وتتويجًا للإجراءات الّتي قامت بها الوزارة مع باقي الوزارات الأخرى في مرفأ ​صيدا​، وتعزيزًا لدوره المستقبلي التّجاري على مستوى الاستيراد والتّصدير للسّلع والبضائع كافّة، يسرُّ الوزارة بأن تزفّ للأهل في صيدا و​الجنوب​ ولكلّ اللّبنانيّين، بشرى استقبال المرفأ -وللمرّة الأولى- أوّل باخرة محمّلة بما يزيد عن 5000 طنّ من ​القمح​؛ وذلك افتتاحًا لهذا المسار".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّه "سيُصار إلى القيام باتخاذ إجراءات رفعه إلى الفئة الأولى، وذلك بالتّعاون مع ​وزارة المالية​ و​الجمارك​، الأمر الّذي سيعزّز دعم الاقتصادَين المحلّي والوطني على حد سواء، وذلك يتمّ بتوزيع الأدوار على المرافئ اللّبنانيّة كافّة".