أعلن وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّ "تأكيدًا على وضع الرّؤية الاستراتيجيّة لقطاع المرافئ اللبنانية موضع التّنفيذ، وتتويجًا للإجراءات الّتي قامت بها الوزارة مع باقي الوزارات الأخرى في مرفأ صيدا، وتعزيزًا لدوره المستقبلي التّجاري على مستوى الاستيراد والتّصدير للسّلع والبضائع كافّة، يسرُّ الوزارة بأن تزفّ للأهل في صيدا والجنوب ولكلّ اللّبنانيّين، بشرى استقبال المرفأ -وللمرّة الأولى- أوّل باخرة محمّلة بما يزيد عن 5000 طنّ من القمح؛ وذلك افتتاحًا لهذا المسار".
وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّه "سيُصار إلى القيام باتخاذ إجراءات رفعه إلى الفئة الأولى، وذلك بالتّعاون مع وزارة المالية والجمارك، الأمر الّذي سيعزّز دعم الاقتصادَين المحلّي والوطني على حد سواء، وذلك يتمّ بتوزيع الأدوار على المرافئ اللّبنانيّة كافّة".
كانت هذه تفاصيل خبر حمية أعلن استقبال مرفأ صيدا باخرة محملة بأكثر من 5000 طن من القمح للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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