شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المصريين بالخارج يناشد الجاليات المصرية للحشد فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، الجاليات المصرية النزول بكثافة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، والتي تنطلق خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة وأن المواطنين عليهم دور كبير بناء مجتمع ديمقراطي، والجميع يدرك ويقدر أهمية الاستحقاق الدستورى الخاص بالانتخابات الرئاسية .

وقال عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني، وأحد أهم الحقوق الدستوري للمواطنين، من خلال الإدلاء بأصواتهم وما تمثله من أهمية فى تحسين الحاضر وصنع المستقبل، مشددا على المشاركة بكثافة رسالة للعالم، أجمع أن المصريين واعيين بالقدر الكافي لاختيار من يمثلهم فى هذه المرحلة العصيبة من عمر العالم.

وأكد النائب عمرو هندى، أهمية الوقوف صفا واحدا خلف الدولة المصرية، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية تتم تحت إشراف قضائي كامل، بما يعزز من نزاهتها ويدحض شائعات المغرضين بشأنها، منوها أن الهيئة الوطنية للانتخابات مؤسسة مستقلة بحكم الدستور والقانون، وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأضاف هندى، أن مشاركة جموع المصريين فى الانتخابات حق أصيل للمصريين لا يجب التنازل عنه بأي شكل من الأشكال، ويجب التمسك بهذا الحق السياسي الذي يؤثر على مستقبل المواطن بشكل خاص، والوطن بشكل عام أمام الهيئات والمنظمات الدولية والعالمية المختلفة للتأكيد على أن مصر تعيش عصر ديمقراطية حقيقية.