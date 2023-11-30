شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أكتوبر" ينظم غدا مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندس أحمد حلمى، مؤتمرا جماهيريا حاشداً تحت شعار "لست وحدك"، غدا الجمعة، فى دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، في تمام الساعة الثانية عشرا ظهرًا، للاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

وأوضح الحزب أن "هذا المؤتمر الجماهيرى يأتى دعما وتأييداً للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المُقبلة، متمنين لوطننا الغالي مزيد من الأمن والاستقرار والتقدم، مصطفين خلف قائدنا داعمين له دائمًا.

ويذكر أن أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، قد نظمت مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة فى 13 نوفمبر، وذلك بالمدينة الشبابية بأبى قير، شرقى المدينة، وذلك مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.

وأكد المهندس أحمد حلمي، علي الدعم الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، داعياً جميع المواطنين للمشاركة بفعالية فى الانتخابات الرئاسية القادمة وتجديد الثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة.