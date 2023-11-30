شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يدعو للمشاركة بانتخابات الرئاسة بالخارج: كل مصرى بيحب البلد لازم يشارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب الوفد، المواطنين لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية سواء في الداخل أو الخارج.

وقال "وهدان" في تصريحات خاصة لليوم السابع،:" المشاركة في الانتخابات مسألة مهمة جدا ولازم كل وطني شريف بيحب البلد وحريص علي مستقبل مصر ينزل يشارك في الانتخابات "، مشددا علي أهمية أن يكون لكل مواطن مصري دور في عملية الانتخابات الرئاسية والمشاركة الإيجابية.

وأكد نائب رئيس حزب الوفد، أن الانتخابات الرئاسية هي مستقبل مصر كما أنها حصانة من أي أفكار تضر البلاد" مضيفا :" المشاركة في الانتخابات رسالة للعالم بأن الشعب المصري بكل فئاته يشارك بقوة في الانتخابات".

ووجه النائب سليمان وهدان رسالة إلي الشباب المرأة والشيوخ والعمال والفلاحين والصيادين وكل فئات المجتمع بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية".