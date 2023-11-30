الحكومة الإسرائيلية: مهمتنا الأولى تفكيك "حماس" والثانية إطلاق سراح جميع الرهائن الـ240

أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، في حديث لـ"سي إن إن"، أن "مهمتنا الأولى تفكيك حماس والثانية إطلاق سراح جميع الرهائن الـ240"، مشدداً على أننا "نتمسك بالاتفاق وإذا لم تلتزم به حماس فسننتقل إلى المرحلة التالية".
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، صباح اليوم، تمديد الهدنة المؤقتة بين حركة "حماس" وإسرائيل ليوم سابع، وسط مساع مكثفة لتحويلها إلى وقف إطلاق نار دائم.
بينما قُتل 3 إسرائيليين بينهم حاخام وأصيب آخرون بعضهم في حالة حرجة، في هجوم استهدف محطة للحافلات عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن "مسلحين فلسطينيين قُتلا بعد تنفيذهما العملية".
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