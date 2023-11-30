"حماس" نعت منفذَي عملية راموت: ردّ طبيعي على جرائم غزة وجنين وعلى المحتل تحسُس رأسه بكل مدينة

أعلنت "حركة المقاومة الإسلاميّة" (​حماس​)، "أنّها تزفّ الشّقيقَين مراد محمد نمر (38 عامًا)، وإبراهيم محمد نمر (30 عامًا)، من بلدة صور باهر، اللذين نفّذا العمليّة الفدائيّة صباح اليوم في مستوطنة راموت ب​القدس​ المحتلّة، والّتي أدّت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين".

وأكّدت في بيان، أنّ "هذه العمليّة جاءت كردّ طبيعي على جرائم الاحتلال غير المسبوقة من مجازر وحشيّة في ​قطاع غزة​ وقتل للأطفال في ​جنين​، والانتهاكات الواسعة الّتي يتعرّض لها أسرانا في سجون الاحتلال، واستمرار انتهاكاته في ​المسجد الأقصى​ المبارك ومنع المصلّين من الوصول إليه".

وشدّدت الحركة على أنّه "على المحتل أن يتحسّس رأسه في كلّ مدينة وقرية وشارع وزقاق، فأبطال شعبنا مستنفرون للثّأر لدماء الشّهداء، وصدّ العدوان، لا تلين لهم قناة حتّى كنس الاحتلال وزواله، فشعبنا الفلسطيني الحرّ لا يقبل الضّيم؛ ولا يصمت أمام حرب الإبادة الصّهيونيّة بحقّه في كلّ أرجاء الوطن".