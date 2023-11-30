أشار رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع، إلى أنّ "الملايين العشرة الّتي وَعدت بها الحكومة تعويضًا للأضرار الّتي لحقت بالمواطنين والممتلكات في الجنوب، من جرّاء تبادل القصف الصّاروخي والمدفعي بين "حزب الله" وإسرائيل، يجب أن يدفعها الوزراء الّذين صوّتوا على هذا القرار من جيوبهم، ذلك أنّ أكثريّة كبيرة من الشعب اللبناني لم تفوِّض أحدًا بإطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؛ حفاظًا على دوره الإقليمي".
وأكّد في بيان، أنّ "ما يشهده الجنوب من تبادل للقصف ليس مساندةً لغزة بتاتًا، وأكبر دليل أنّ العدوان على غزة استمرّ وما زال مستمرًّا، وهل يمكن أن يلحق الدّمار بغزة أكثر ممّا لحق بها؟ وبالتّالي ما الدّور الّذي أدّاه إطلاق الصّواريخ والقذائف من لبنان؟"، موضحًا أنّ "الجواب هو أنّ دور هذه القذائف والصّواريخ هو لمجرد أن يُبقي "حزب الله"، إيران في معادلة الصّراع العربي الإسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: على الوزراء الذين صوّتوا على قرار التعويض بـ10 ملايين دولار دفعها من جيوبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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