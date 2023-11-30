جعجع: على الوزراء الذين صوّتوا على قرار التعويض بـ10 ملايين دولار دفعها من جيوبهم

أشار رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، إلى أنّ "الملايين العشرة الّتي وَعدت بها الحكومة تعويضًا للأضرار الّتي لحقت بالمواطنين والممتلكات في ​الجنوب​، من جرّاء تبادل القصف الصّاروخي والمدفعي بين "​حزب الله​" و​إسرائيل​، يجب أن يدفعها الوزراء الّذين صوّتوا على هذا القرار من جيوبهم، ذلك أنّ أكثريّة كبيرة من الشعب ال​لبنان​ي لم تفوِّض أحدًا بإطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؛ حفاظًا على دوره الإقليمي".

وأكّد في بيان، أنّ "ما يشهده الجنوب من تبادل للقصف ليس مساندةً ل​غزة​ بتاتًا، وأكبر دليل أنّ العدوان على غزة استمرّ وما زال مستمرًّا، وهل يمكن أن يلحق الدّمار بغزة أكثر ممّا لحق بها؟ وبالتّالي ما الدّور الّذي أدّاه إطلاق الصّواريخ والقذائف من لبنان؟"، موضحًا أنّ "الجواب هو أنّ دور هذه القذائف والصّواريخ هو لمجرد أن يُبقي "حزب الله"، ​إيران​ في معادلة الصّراع العربي الإسرائيلي".