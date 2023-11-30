ريفي دعا لوقف الحرب: جثث الأطفال في مستشفيات غزة وصمة سوداء على جبين الإنسانية

أكّد النّائب ​أشرف ريفي​، أنّ "جثث الأطفال الرضّع في ​المستشفيات​ المحاصرة في ​غزة​، وصمة سوداء على جبين ​إسرائيل​ وجبين الإنسانيّة، وعلى كلّ مَن لم يضغط لإيقاف الحرب".

وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "إسرائيل اقترفت جرائم كبرى ودمّرت القطاع، ولم تنج منها مكتبة غزة التّاريخيّة"، مركّزًا على أنّ "هذه إدانة لا تُمحى ولا تَسقط من محكمة التّاريخ. أوقفوا الحرب وأنصِفوا ​الشعب الفلسطيني​".