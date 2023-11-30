قائد الجيش التقى رئيس أركان الدفاع البريطاني وأكدا مواصلة التعاون بين جيشي البلدين

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، رئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال توني راداكين، الذي استهل زيارته بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري في باحة وزارة الدفاع الوطني.

وأكد راداكين، خلال لقائه العماد عون، "أهمية دور المؤسسة العسكرية في حفظ أمن لبنان واستقراره خلال هذه المرحلة الاستثنائية"، لافتًا إلى "استمرار دعم بلاده لها".

في المقابل، أعرب قائد الجيش عن تقديره للدعم البريطاني المتواصل، مشددًا على "مواصلة التعاون بين الجيشين اللبناني والبريطاني".