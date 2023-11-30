استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، رئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال توني راداكين، الذي استهل زيارته بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري في باحة وزارة الدفاع الوطني.
وأكد راداكين، خلال لقائه العماد عون، "أهمية دور المؤسسة العسكرية في حفظ أمن لبنان واستقراره خلال هذه المرحلة الاستثنائية"، لافتًا إلى "استمرار دعم بلاده لها".
في المقابل، أعرب قائد الجيش عن تقديره للدعم البريطاني المتواصل، مشددًا على "مواصلة التعاون بين الجيشين اللبناني والبريطاني".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش التقى رئيس أركان الدفاع البريطاني وأكدا مواصلة التعاون بين جيشي البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.