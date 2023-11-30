توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية و"COMIN" لتأمين صحّي يشمل الجميع

وقّع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار مذكّرة تفاهم مع شركة التأمينات التجارية المتخصّصة بخدمات التأمين "Comin".

وأشار حجار، بعد التوقيع، الى "الازمة الكبيرة التي عرفها لبنان ولا يزال يشهد عليها، وأن الدولة بأجهزتها وحيدة غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية".

وشدد على أنه "لا يمكننا أن نتقدّم من دون التعاون مع القطاع الخاص. فهذا القطاع متقدّم والدولة للأسف في أحيان كثيرة تأتي متأخرة. نحن منفتحون على التعاون مع القطاع الخاص الذي يحصّن نفسه بالقيم الأخلاقية، وكنا نبحث عن مبادرات من الشركات الخاصة التي في خلفيتها مبادئ وقيم مشتركة، ومن هنا بدأ هذا التفكير وتطوّر وصولاً الى وثيقة تفاهم نوقّعها اليوم".

وأكد حجار، أننا "ستستخدم هذه المذكرة لتفعيل العمل على دعم الاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن والعائلات المتعثرة، وسنحاول ايجاد برامج لضمان صحتهم لكي نتمكن من تأمين العلاج والإستجابة الصحية للحالات الطارئة والاستشفاء"، مضيفاً "أشكر Comin على هذه المبادرة لإطلاق أول رزمة من البرامج، ونأمل أن ينضم لهذه المبادرة مانحين دوليين اساسيين في المستقبل القريب".