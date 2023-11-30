أبي رميا بعد جلسة لجنة الشباب: تغيب كلّاس عن الجلسة يشكل تماديًا في الازدراء بدور المجلس النيابي

أسف النائب سيمون ابي رميا، بعد اجتماع لجنة الشباب والرياضة، "لتغيب وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس عن اجتماع اللجنة للمرة الرابعة"، مؤكدا ان "الدعوة لحضور الجلسة وجهت للوزير وفقًا للمادة ٣١ من النظام الداخلي لمجلس النواب عبر كتاب رسمي وجّه للوزير عبر رئاسة المجلس وتسلم الوزير الدعوة من دون ان يرسل جوابًا أو يحضر".

وأوضح ابي رميا انه "وقبل اجتماع اليوم تواصل معه وزير الثقافة محمد مرتضى مكلّفًا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للوقوف عند اشكالية حضور الوزير ووعده ان الأمور ستأخذ منحى ايجابيا وان الوزير سيحضر اجتماع اللجنة اليوم كما تم التواصل مع ميقاتي واجتمع معه وكانت الاجواء ان الوزير سيحضر فرحّب بالامر حرصا منه على التكامل والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة للرياضة".

ولفت الى أنني "اؤكد باسم اللجنة ان هذا التصرف من قبل الوزير غير مقبول وهو يشكل تماديًا في الازدراء بدور المجلس النيابي وعدم احترام للشعب اللبناني الذي أعطى وكالة لمجلس النواب لتمثيله. ان للمجلس النيابي دورًا تشريعيا ودورًا رقابيًا وهذه الطريقة بالتعاطي مع اللجنة لن نسكت عنه".

واعلن أن "اللجنة قررت طلب موعد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لإبلاغه بحيثيات الموضوع للتنسيق مع ميقاتي سعيًا لحضور كلّاس اجتماع اللجنة المقبل، فهذا الأمر اساسي ومطلوب من قبل الوزير احترامّا للمجلس النيابي وللشعب اللبناني".