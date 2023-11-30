عطية بعد جلسة لجنة الاشغال العامة: لوضع موازنة مخصصة للتبريكات من اجل تلزيم وتنظيف المجاري الأنهر

أشار النائب سجيع عطية، بعد جلسة لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الى أننا "بحثنا اليوم بموضوع التعديات على الاملاك العامة والسلامة العامة وللاسف دعونا خمس وزارات ولم يحضر اي وزير".

ولفت عطية، الى أنني "أفهم ان البعض لديه عذر شرعي بسبب السفر ولكن السباقي ربما نتيجة عدم اهتمام وما خرجنا به اليوم ان الاسباب عديدة للفيضانات والتعديات على مجرى الانهر والاملاك العامة منها موضوع تمويل التنظيف ومنها التداخل بين المجاري الصحية مع مجاري المياه وعدم تحمل المسؤوليات وتداخل الصلاحيات".

وذكر أن "كل وزير يحيل الامر الى وزير اخر وكل مصلحة تحيلها الى الاخرى ويحتجون بضعف التمويل وهذا الموضوع اصبح له زمن الى ان وصلنا الى حالة مزرية"، كاشفاً أن "ما سمعناه اليوم حول مياه الشتاء ان المشكلة ستزداد يوما بعد يوم لذلك المطلوب من كل الوزارات وخصوصا وزارة الداخلية بالتوجه الى البلديات بعدم رمي النفايات على مجاري الانهر ومحيط الطرقات".

وشدد على أن "وزارة الاشغال يجب ان تضع موازنة مخصصة للتبريكات من اجل تلزيم وتنظيف المجاري وايضا ان تمنع وزارة الطاقة التعديات، وطلبنا لوائح بكل المعتدين على مجاري الانهر لانه بمهلة معينة اذا لم يزيلوا التعديات ولم يتم الالتزام يتم الادعاء امام النيابة العامة على كل المعتدين خصوصا في الاماكن التي تضررت واصابت اذى مباشرا للناس".