وزارة الطاقة رحّبت ببدء تحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين: سنتابع تركيب العدادات

رحّبت ​وزارة الطاقة والمياه​، بـ"القرار الصّادر عن ​مؤسسة كهرباء لبنان​، الّتي بدأت بموجبه من تاريخ يوم الإثنين الواقع فيه 27/11/2023، بتحرير محاضر لتحصيل قيَم استهلاك الكهرباء من ​مخيمات النازحين​ السوريين، بحسب قراءات نحو 900 عدّاد إلكتروني بدأ تركيبها منذ نحو العام، وذلك بناءً على توجيهات وخطّة عمل وضعها وزير الطّاقة والمياه، عملًا بتنفيذ خطّة الطّوارئ الوطنيّة ل​قطاع الكهرباء​، وبعد سلسلة اجتماعات عُقدت مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بدأت في الوزارة واستمرّت مع اللّجنة المكلّفة بالمتابعة؛ واستنادًا أيضًا إلى قرارات اللّجنة الوزاريّة للكهرباء".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "الجهود المبذولة من الأفرقاء كافّة والتّعاون بين الجميع، قد أثمر هذه النّتيجة الإيجابية، مع التأكيد والإصرار على الاستمرار بالعمل على متابعة تركيب المزيد من العدّادات، للمخيّمات كافّة الّتي لم تكن بعد على الجداول المتوفّرة لدى مؤسّسة كهرباء لبنان".

وأكّدت الوزارة أنّ "لا سبب لعدم التزام المخيّمات بتسديد ما عليها من متوجّبات لمؤسّسة كهرباء لبنان، ممّا يساهم في الانتظام المالي من جهة لمؤسّسة كهرباء لبنان، والاستدامة الكهربائيّة للأخوة النّازحين من جهة ثانية، مع العلم أنّنا ننادي بعودتهم الكريمة والطّوعيّة والآمنة إلى بلدهم الأم ​سوريا​".

ودعت المعنيّين إلى "التّجاوب الكامل مع عمليّة تحصيل الإيرادات والمتوجّبات، بعد النّجاح في عمليّة إصدار الفواتير، ممّا يسهّل العمل على الجميع".