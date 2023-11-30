"مياه بيروت وجبل لبنان" للمشتركين: لتسديد البدلات المترتبة عليهم عن 2023 وما سبق قبل 31 ك1

دعت "​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​"، جميع المشتركين إلى "تسديد بدلات المياه المترتّبة عليهم عن العام 2023 وما قبل، في مهلة لا تتعدّى 31/12/2023 في ما خصّ إصدار العام 2023، بواسطة:

- الجباة المختصّين.

- صناديق دوائر التّوزيع.

- آلات الدّفع الإلكتروني (Machine Pos) الموجودة لدى دوائر التّوزيع.

- مراكز شركة أونلاين لتحويل الأموال (O.M.T)".

واعتذرت في بيان، من مشتركيها عن "إمكانيّة خدمة التّسديد عبر الدّفع الإلكتروني على الموقع التّابع للمؤسّسة ebml.gov.lb أو app mobile ebml، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتها"، مشيرةً إلى "أنّها تعمل جاهدةً لتفعيل الخدمة من جديد".

ولفتت المؤسّسة إلى "أنّها عمدت، نظرًا للظّروف الاقتصاديّة الرّاهنة، إلى إصدار القرارات التّالية:

1- تقسيط البدلات المتأخّرة عن الأعوام السّابقة للعام 2023، لفترة أقصاها كانون الأوّل 2025.

2- تسهيل عمليّات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السّابقين، الّتي ما زال يترتّب على أصحابها ذمم، إذ يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأوّل 2025.

3- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته: 40 في المئة لاشتراكات المياه بالعيار، و24 في المئة اشتراكات المياه بالعدّاد.

4- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة 90 في المئة.

5- تخفيض بدل تحديد اشتراك الموقّت بنسبة 90 في المئة.

يُعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكلّ مشترك وقاطعًا لعامل مرور الزّمن".