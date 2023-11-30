هآرتس: الخلافات حول صفقة تبادل أسرى شاملة تقلص فرص التوصل لوقف إطلاق نار في غزة

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الخلافات المتوقعة حول ظروف التوصل لصفقة تبادل أسرى شاملة بين حركة "حماس" وإسرائيل، تقلص فرص نجاح الجهود الهادفة إلى التوصل لوقف إطلاق النار بشكل دائم.

وأشارت الصحيفة إلى أن "حماس" معنية بمواصلة الاحتفاظ بحوالي مائة جندي من جنود الجيش الإسرائيلي الأسرى لديها ،من منطلق أن هذا يحسن من قدرتها على التفاوض على ظروف وقف إطلاق النار بشكل دائم، لافتة إلى أن هذا الواقع يزيد من فرص توجه إسرائيل لاستئناف الحرب على قطاع غزة بشكل كبير". ورأت أن "الحديث عن وقف إطلاق النار بشكل دائم والتوصل لصفقة تبادل شاملة يتم فيها تحرير جميع أو معظم الأسرى الفلسطينيين "لا يبدو واقعيا" في الوقت الحالي، مشككة في إمكانية أن تحظى مثل هذه الصفقة بدعم جماهيري إسرائيلي كبير".

وأفادت بأن "حرص حركة "حماس" على التوصل لصفقة تبادل شاملة يأتي في إطار سعيها لتعزيز مكانتها الداخلية وفي العالمين العربي والإسلامي، وتوسيع دائرة التأييد لها بوصفها الفريق العربي الذي أهان إسرائيل وفرض عليها شروطه.

وتوقعت أن يطول أمد الحرب في حال استأنفت إسرائيل القتال، من منطلق أن العمليات العسكرية التي خاضها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة وشمال القطاع دللت على أن الحركة "أبعد ما تكون عن الهزيمة".