سعر الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1877 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2414 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2815 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3217 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 22544 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2045 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 0.76 دولار بنسبة 0.03% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.