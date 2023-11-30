منفذي الهجوم شقيقان فلسطينيان.. مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 بهجوم في مدخل القدس

الشارقة - اميمة ياسر - أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، الخميس، بمقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين، بعضهم في حالة حرجة، في هجوم شمل تفجير عبوة ناسفة وإطلاق نار في موقعين بمستوطنة راموت في القدس، مؤكداً مقتل منفذي العملية.

من جهته، دعا وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإسرائيليين لحمل السلاح، واتهم حماس بتنفيذ هجوم راموت.

مراسلنا أضاف أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت منطقة الهجوم في راموت بالقدس، فيما أفاد الإسعاف الإسرائيلي بارتفاع عدد القتلى في هجوم راموت إلى ثلاثة.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) إن القتلى سيدتان تبلغان من العمر 24 عاما و60 عاما، بالإضافة إلى رجل مسن يبلغ من العمر 70 عاما.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية "تحييد" مسلحين اثنين نفذا عملية إطلاق النار، وقالت في بيان إنها دفعت بتعزيزات إلى المنطقة للبحث عن مسلحين آخرين محتملين. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذي الهجوم شقيقان من بلدة صور باهر في القدس، مشيرة إلى العثور على خزنات رصاص تحتوي على مئات الرصاصات في سيارتهما.

وكان إعلام إسرائيلي أفاد بأن 3 فلسطينيين قُتلوا في موقع هجوم راموت برصاص الشرطة ومستوطن.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية "تحييد" مسلحين اثنين نفذا عملية إطلاق النار، وقالت في بيان إنها دفعت بتعزيزات إلى المنطقة للبحث عن مسلحين آخرين محتملين. لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن أحد المسلحين قُتل وأصيب الآخر بجراح خطيرة.

وبحسب الهيئة، فإن المسلحَين وصلا بسيارة إلى موقع العملية وشرعا في إطلاق النار باتجاه مجموعة من الإسرائيليين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية "إن شخصين وصلا إلى المكان في سيارة ومعهما أسلحة وأطلقا النار على مدنيين عند محطة للحافلات، وتم تحييدهما من قبل قوات الأمن ومدني كان بالقرب من الموقع".

وتجمع عدد كبير من سيارات الإسعاف والشرطة في مكان إطلاق النار، وقالت الشرطة إنها تفتش المنطقة للتأكد من عدم وجود مهاجمين آخرين.

وقالت الشرطة إن المهاجمين المشتبه بهما "تم تحييدهما على الفور".