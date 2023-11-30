هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب بابوا غينيا الجديدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر اليوم، بابوا غينيا الجديدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الهزة كان على بعد 50 كيلومترا شمال مدينة كاينانتو، وعلى عمق 59.4 كيلومتر. ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بـ”الحزام الناري”، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين. وتضم هذه المنطقة 90 % من البراكين النشطة في العالم.

وشهدت في شهر فبراير 2018، زلزالاً مدمرًا أوقع ما لا يقل عن 100 قتيل، وتسبب في انهيارات أرضية أدت إلى طمر عشرات القرى.