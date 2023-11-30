عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: لمسنا إجماعًا دوليًا في مجلس الأمن يدعو لاستعادة المسار السياسي وإقامة دولة فلسطين المستقلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “أحمد المجدلاني”، أن هناك شبه إجماع من مجلس الِأمن لاستعادة المسار السياسي وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن اللجنة الوزارية العربية المشتركة عملت على تكثيف الجهود الدبلوماسية الممكنة من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ 67.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية تكثف جهودها ومساعيها الرامية إلى تحقيق السلام العادل للفلسطينيين مع كافة الأطراف الدولية.