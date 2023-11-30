إكسبو 2030 يعزز نمو واستدامة القطاع السياحي في السعودية

سجلت المملكة إنجازاً عالمياً جديداً إثر فوزها باستضافة معرض إكسبو 2030؛ تحت شعار " حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل "، في مواكبة لتحقيق تطلعات رؤية المملكة وكتابة الفصل القادم من قصة نجاحها الملهمة.

وستسهم الاستضافة في تعزيز النمو المتسارع للقطاع السياحي بالمملكة؛ بصفتها الوجهة الأسرع نمواً بالعالم، إضافة إلى تحقيق مستهدفاتها في تنويع مصادر الدخل لتصبح السياحة ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بجانب إيجاد المزيد من فرص العمل والاستثمار.

كما ستسهم إكسبو 2030 في تعزيز جهود الهيئة السعودية للسياحة في جذب ملايين السياح للتعرف على الوجهات السياحية الفريدة والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، والاستمتاع بالتجارب السياحية الملهمة؛ إضافة للحفاوة وكرم الضيافة المشهود للمجتمع السعودي الأصيل، كما أن الاستضافة ستفتح آفاقاً جديدة وفرصاً استثمارية غير مسبوقة للقطاع السياحي الخاص.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد شاركت ضمن الوفد السعودي المشارك في "واحة الإعلام" التي أقيمت في ساحة بافيلون فاندوم بالعاصمة باريس، وهي المبادرة الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام سعيًا لتطوير مفهوم التغطيات الإعلامية، ومواكبتها للأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى محليًا ودوليًا، وتوظيف التقنية الحديثة في استعراض المشروعات والمبادرات الوطنية الكبرى، وقد استهدفت الواحة في نسختها الدولية الثانية دعم ملف المملكة لاستضافة إكسبو 2030، عبر إبراز التحوّلات الحضارية والتنموية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات الحيوية والمتنوعة، واستعراض أهم المشروعات الكبرى التي تعمل المملكة على تنفيذها وفق رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن المملكة تمتلك اليوم أكثر من 400 ألف غرفة فندقية، وستصل إلى 854 ألف غرفة جديدة بحلول العام 2030، كما أن الإطلاق الأخير لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض، وطاقته الاستيعابية الطموحة التي تصل إلى 120 مليون مسافر خلال السبع سنوات المقبلة؛ سيسهم في تسهيل الوصول إلى معرض إكسبو ومدينة الرياض وبقية مدن المملكة؛ من جميع أنحاء العالم ويضمن تجربة سفر سلسة وممتعة وآمنة، ويعزز من مكانة العاصمة لتكون مركزاً عالمياً للسفر والتجارة".

وجاء هذا الإعلان في وقت أصبحت زيارة المملكة أكثر سهولة وسلاسة ومتعة وآماناً من أي وقت مضى، عبر تسهيلات غير مسبوقة في إصدار التأشيرات الإلكترونية؛ المتاحة اليوم لمواطني أكثر من 59 دولة حول العالم، فيما سيمتد معرض إكسبو 2030 على مساحة 6 ملايين متر مربع، ويضم 246 مشاركاً، كما أنه من المتوقع أن يستقبل الموقع الرسمي لمعرض إكسبو 2030 ما يقارب من 40 مليون زيارة؛ مع تحقيق أكثر من مليار زيارة رقمية لجناح ميتافيرس التاريخي، إضافة لمشاركة المملكة المرتقبة في معرض إكسبو 2025 المقرر عقده في مدينة أوساكا اليابانية.

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