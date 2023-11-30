وزير الدفاع يتلقى اتصالا من رئيس هيئة الأركان الإيرانية

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إكسبو 2030 يعزز نمو واستدامة القطاع السياحي في السعودية
سجلت المملكة إنجازاً عالمياً جديداً إثر فوزها باستضافة معرض إكسبو 2030؛ تحت شعار " حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل "، في مواكبة...
بيان سعودي برازيلي مشترك : مواصلة العمل لتعزيز الشراكات بين البلدين
صدر بيان مشترك في ختام زيارة فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية للمملكة، فيما يلي...
النائب العام السعودي رئيساً لجمعية النواب العموم العرب
أعلنت جمعية النواب العموم العرب انتخاب النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيساً للجمعية في الفترة الرئاسية القادمة.وكان...
ماذا قال غازي القصيبي عن هنري كيسنجر؟
تحدث الراحل غازي القصيبي عن ثعلب السياسة الأمريكية وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، حيث قال القصيبي أنه التقى كيسنجر قبل أن يذهب...
وفاة كيسنجر تكتب السطر الأخير لمسيرة رجل حرك سياسة العالم
بوفاة مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق هنري كسينجر الأربعاء عن عمر ناهز الـ100 عام، كُتب السطر الأخير في مسيرة رجل حرك اللعبة...
14 سيارة إسعاف سعودية إغاثية تعبر منفذ رفح متوجهة إلى غزة
عبَر منفذ رفح الحدودي اليوم، 14 سيارة إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجهة إلى قطاع غزة، من أصل 20 سيارة...
وفاة وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر
توفي وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر عن عمر يناهز 100 عام.وأعلنت مؤسسة "كيسنجر أسوشيتس" في بيان، الخميس، عن وفاته، وقالت...
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