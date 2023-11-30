حساب المواطن بالسعودية.. كل ما يهمك معرفته عن نتائج الأهلية للدورة 73

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 73 لشهر ديسمبر 2023، الأمر الذي جعله يحتل المرتبة الأولى في قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية.

وكان قد أودع برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والسبعين 10.7 ملايين مستفيد وتابع.

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية للدورة 73 من حساب المواطن

ويمكن الاستعلام عن صدور نتائج الأهلية للدورة 73 (شهر ديسمبر 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

حساب المواطن

وفي سياق ذلك يسعى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، إلى معرفة الفئات المستحقة للدعم الإضافي في حساب المواطن، إذ كشفت مبلغ المملكة بالأمس، عن تحويل مبالغ إضافية إلى حساب المواطن للدعم المالي الحكومي للمواطنين، لعدد من الفئات المستحقة.

10 فئات المستحقة للدعم الإضافي في حساب المواطن بالسعودية

أولاً: الأسر السعودية.

ثانيًا: أصحاب الدخل المحدود.

ثالثًا: أصحاب الدخل المتوسط.

رابعًا: الأفراد السعوديون غير المتزوجين.

خامسًا: المستفيدين من برامج الضمان المالي المطورة.

سادسًا: حاملي بطاقات التنقل.

سابعًا: أبناء المرأة المتزوجة من أجنبي.

ثامنًا: أصحاب الدخل فوق المتوسط من يستفيدون بشكل جزئي.

تاسعًا: زوجة المواطن ذو الجنسية السعودية.

عاشرًا: المطلقات والأرامل المعيلة لأطفال.

موعد صرف دعم حساب المواطن

وفي سياق آخر يتسلم المستحقين للدعم، المساعدات للدفع الجديدة ويوم 10 من كل شهر وفقًا للمعايير والقواعد التي نشأ على أسسها برنامج حساب المواطن، والذي يعتبر واحد من ضمن برامج المملكة التي تقدم الدعم للكثير من الفئات ولكن بتوافر شروط حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية للدورة 73 من حساب المواطن

ويمكن الاستعلام عن نزول حساب المواطن 73 لشهر ديسمبر 2023، من خلال الخطوات الآتية: