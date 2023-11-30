"صوته هيلمس قلبك".. مصطفى المراغي يبدع في الابتهال والإنشاد الديني بسوهاج- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، بثًا مباشرًا بعنوان (صوته هيلمس قلبك.. مصطفى المراغي يبدع في الابتهال والإنشاد الديني بسوهاج).

وقال مصطفى بحر المراغي، الطالب بالفرقة الرابعة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع أسيوط إنه بدأ اكتشاف موهبته في تلاوة القرآن الكريم في المناسبات عندما كان تلميذًا بالصف الخامس الابتدائي ويجلس بجوار والده الذي كان قارئًا للقرآن الكريم في المناسبات، مضيفًا أنه بدأ في الابتهال والإنشاد الديني عندما كان طالبًا بمرحلة التعليم الثانوي.

وأوضح ابن قرية أولاد إسماعيل بالمراغة شمالي محافظة سوهاج أنه شارك في العديد من المسابقات بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية، مشيرًا إلى أنه حصل العام الماضي على المركز الأول في الابتهال والإنشاد الديني في المسابقة التي نظمتها جامعة الأزهر بأسيوط.