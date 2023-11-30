المؤشر الرئيسي يهبط بنهاية تعاملات اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1% إلى مستوى 24537 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 1.69%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 1.6 مليون جنيه،و سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 3.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 5.3 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.44% إلى مستوى 24759 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.