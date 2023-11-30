8 أطنان دواجن فاسدة داخل مخزن في الشرقية.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد زكي:

تمكنت حملة تفتيشية من ضبط 8 أطنان من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مخزن في ناحية مركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وأوضحت مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الشرقية، خلال بيان لها، أن الحملة التفتيشية شنتها إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية في مجالس المدن وقطاع الرقابة التموينية ومباحث التموين والرقابة الصحية والرقابة الإدارية، في مركز كفر صقر.

وأضاف البيان أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط نحو 8 أطنان من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على المضبوطات.