شكرا لقرائتكم خبر عن "الجاليات المصرية بأوروبا": المصريون بالخارج سيشاركون بكثافة فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين الخارج ، اجتماعا بالعاصمة اليونانية أثينا، مع عدد من أبناء الجالية المصرية، وذلك في إطار جولته الخارجية لحث المقيمين بالخارج علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ودعا الدكتور محمود حسين ،ابناء الجالية المصرية في اليونان، الذهاب لصناديق الاقتراع غدا الجمعة، حتي تصل رسالة قوية للعالم أجمع أن أبناء الشعب المصري سواء بالداخل أو الخارج ، حريصون على المصالح العليا للوطن .

وأكد رئيس اتحاد شباب المصريين، علي ثقته التامة أن المصريين بالخارج سيسطرون ملحمة في حب الوطن.