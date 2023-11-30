شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تمديد الهدنة نجاح جديد للقيادة المصرية فى نصرة القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تمديد الهدنة فى قطاع غزة ليومين إضافيين، تأكيد على الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار "القطامي"، في تصريحات لليوم السابع، إلى أن مصر فى مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، ولم ولن تتخلى عنها يوما، وعلى مدار تاريخها تحتفظ مصر بمكانة خاصة لفلسطين والفلسطينيين اللذين تجمعنا معهم الجغرافيا والدم والتاريخ.

وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب:" مواقف مصر دائما مشرفة فى وقوفها بجانب أشقائها فى أزماتهم المختلفة، وذلك من خلال تحركات دبلوماسية وسياسية وانسانية فى كافة القطاعات على مستوى الصعيدين الإقليمي والدولى، واستطاعت مصر حشد الرأى العام العالمى الرافض للتهجير القسرى".

وطالب القطامي، المجتمع الدولى الوقوف حيال مسؤولياته بشأن الحرب فى غزة، وعدم التخاذل أو الكيل بمكيالين فى هذه الأزمة التي كشفت الوجه الحقيقى لكا تطلق على نفسها منظمات حقوق الإنسان وهى بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان.