عضو مجلس النواب تدعو المصريين بالخارج بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

القاهرة - سامية سيد - دعت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، المصريين بالنزول والمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، وقالت إن الانتخابات الرئاسية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مواطن.

وطالبت "نبيه" المصريين بالخارج بضرورة الخروج والتصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تبدأ أيام 1و2و3 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، لتصدير صورة مشرفة عن الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم الذى يقف فى ظهر قيادته لدعم هذا التوجه وحفظ أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وأكدت "نبيه" أن المصريين سيضربون المثل في المشاركة في أهم استحقاق انتخابي، وتابعت، قائلة: إن المشاركة تعطى انطباعا إيجابيا عن أبناء الدولة المصرية التى تستحق منا جميعا أن نسهم فى إعادة بنائها والمشاركة فى التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة ومضاعفة المشروعات القومية العملاقة التى انطلقت فى السنوات الأخيرة وشهد لها وبها العالم أجمع.

وأشارت "نبيه" إلى أن الشعب المصرى لديه وعى سياسى واجتماعى بأهمية المشاركة الانتخابية ويدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، خاصة وأن المشاركة تأتى ترسيخا للقيم الديمقراطية التى ترعاها الدولة المصرية، موضحة أن الانتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائى كامل بما سيضمن نزاهة كافة إجراءات المشاركة.