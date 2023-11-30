شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس النواب تدعو المصريين بالخارج بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، المصريين بالنزول والمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، وقالت إن الانتخابات الرئاسية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مواطن.
وأكدت "نبيه" أن المصريين سيضربون المثل في المشاركة في أهم استحقاق انتخابي، وتابعت، قائلة: إن المشاركة تعطى انطباعا إيجابيا عن أبناء الدولة المصرية التى تستحق منا جميعا أن نسهم فى إعادة بنائها والمشاركة فى التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة ومضاعفة المشروعات القومية العملاقة التى انطلقت فى السنوات الأخيرة وشهد لها وبها العالم أجمع.
وأشارت "نبيه" إلى أن الشعب المصرى لديه وعى سياسى واجتماعى بأهمية المشاركة الانتخابية ويدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، خاصة وأن المشاركة تأتى ترسيخا للقيم الديمقراطية التى ترعاها الدولة المصرية، موضحة أن الانتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائى كامل بما سيضمن نزاهة كافة إجراءات المشاركة.
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