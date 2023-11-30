المرشح فريد زهران يتلقى خطابا من نقابة الصحفيين لتطوير المهنة والمؤسسات الصحفية

القاهرة - سامية سيد - تلقى المرشح الرئاسى فريد زهران، خطابًا من الكاتب الصحفي، خالد البلشي نقيب الصحفيين، شمل الخطاب طلبات الصحفيين التى صاغها مجلس النقابة لتطوير المهنة و المؤسسات الصحفية و حماية الصحفيين المصريين.

ويؤكد فريد زهران حرصه الدائم على التشاور والتفاوض مع نقابة الصحفيين ومع كافة ممثلى النقابات المصرية ، كما يؤكد تفهمه الكامل لرغبة مجلس النقابة، فى تطوير مهنة الصحافة وحماية المشتعلين بها وتوفير أجواء تمكنهم من ممارسة دورهم فى ظل توافر أجواء مواتية لذلك.

ويتعهد زهران حال فوزه فى الإنتخابات الرئاسية بتنفيذ أربع طلبات فورية هي :

1- اطلاق سراح كافة الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا الرأى و التعبير

2- رفع الحجب عن المواقع المحجوبة و سنسعى بعد ذلك لاقرار تشريع ينظم عملهم ومراجعة تشريعات الحجب

3- تعيين الصحفيين المؤقتتين فى الصحف القومية المصرية، وفق جدول زمني محدد وحسب أقدميتهم.

4- اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين وكذلك خطابات الصحف والمواقع المعتمدة كوثيقة للتعامل مع كافة الاطراف دون الحاجة لاية تصريحات اخرى وسنقتصر نص الحصول على التصريحات على المناطق العسكرية فقط .

ويؤكد فريد زهران أن باقى الطلبات ستكون محل بحث فى حوار يشمل السلطة التنفيذية والنقابة يرعاها فى حالة فوزه.