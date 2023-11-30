شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب": مصر نفذت مشروعات خضراء هامة فى مجال البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعي، أمين أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن مصر حققت جهود كبرى ومشروعات استثمارية هامة خلال السنوات الماضية في مجال الاقتصاد الأخضر، مستندا إلى مشروعات البنية التحتية التي استهدفتها تطوير شبكة الطرق من خلال تدشين شبكة سكك حديدة وخطوط كهربائية وشبكة مترو الأنفاق، فضلا عن التوسع في محطات توليد طاقة الرياح، محطات توليد الطاقة الشمسية، ومحطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة النفايات، وأنظمة الري الحديث، وإعادة تأهيل (تبطين) الترع، ومشروع حماية السواحل.

وقد أشاد أمين أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية، بإطلاق برنامج نوفى الذى خرج للنور في يوليو من عام 2022، وقد استند على عدد من الأهداف والمحاور الهامة التي تقوم على التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ، بجانب الترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، كما يهدف إلى تعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائي، مع دفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة، مؤكدا على أهمية هذا البرنامج في التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.