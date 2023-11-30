شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "صحة الشيوخ" يدعو المصريين بالخارج للتصويت بكثافة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ،جموع المصريين في الخارج للمشاركة بقوة في مارثون الانتخابات الرئاسية، قائلا:" المشاركة استحقاق وطني ودستورى وتكشف للعالم رهان المصريين جميعا في الداخل والخارج".

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطنى بنص دستور مصر، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة و الإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر القادم، كما أن مشاركة المصريين بالخارج بكثافة، ستكون تأكيدا على وطنيتهم وحرصهم علي أمن واستقرار الوطن، للانتقال لمرحلة جديدة وسط تحديات ضخمة على كافة الجهات".

وشدد وكيل صحة الشيوخ، على ضرورة انخراط الجميع في التصويت في السباق الانتخابي الذي من المقرر أن ينطلق بالخارج خلال الساعات القليلة المقبلة، مشددا على أهمية مشاركة المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات الرئاسية موضحا: انها تأتي مع اضطرابات واسعة بالمنطقة.

وشدد د خضير أن، حرص مصر وحرص قيادتها على اجراء الاستحقاقات الدستورية في وقتها تأكيد على الإيمان التام بالديمقراطية والتعددية، وأكبر رد على منصات الخارج الخبيثة التي كانت تزعم بتأجيل هذا الاستحقاق.

واختتم أن، مؤسسات الدولة واقفة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وإتاحة الفرصة نفسها للجميع للتعبير عن أفكاره وبرامجه بدون أي تضييق، وإنجاح الانتخابات الرئاسية القادمة، سيكون ابلغ رد بقوة الدولة المصرية وقوة مؤسساتها ورؤية قيادتها للمستقبل.