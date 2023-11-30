شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بمستقبل وطن: مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة ستبهر الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع ماهر شنودة، القيادي في حزب مستقبل وطن، مشاركة فعالة من المصريين في الخارج، قائلا:" هناك توجه لدى المصريين بالخارج خاصة في دول الخليج للمشاركة القوية في انتخابات رئاسة الجمهورية".

ودعا القيادي بحزب مستقبل وطن، المصريين بضرورة استكمال مسيرة التنمية والتطوير ومساندة الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد شنودة، أن الجالية المصرية في دولة الكويت بدأت الاستعداد للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية، معلناً توفير وسيلة نقل للمصريين في عدة نقاط بالكويت للتحرك نحو صناديق الاقتراع بالسفارة المصرية بالكويت.

وأشاد شنودة بالمبادرات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، مؤكدا رسالة طمأنة المستثمر الأجنبي والقطاع الخاص ليزيد من مساهماته في التطوير والتنمية جنباً إلى جنب قطاعات الدولة المتنوعة.