أكّد مصدر في "حركة المقاومة الإسلاميّة- حماس"، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الحركة ستطلق سراح 10 إسرائيليّين، بينهم اثنان يحملان الجنسيّة الرّوسيّة وكلّهم من الأحياء، بعدما رفضت إسرائيل قائمة أسماء قدّمتها اللّيلة الماضية "حماس" وتضمّنت 3 جثث لأسرى إسرائيليّين"؛ وذلك في إطار اتفاق التّهدئة الّذي دخل يومه السّابع.
وكان قد أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، أنّه "سيتمّ الإفراج عن 30 أسيرًا وأسيرةً اليوم".
يُذكر أنّ المتحدّث الرّسمي باسم وزارة الخارجيّة القطريّة ماجد بن محمد الأنصاري، كان قد أشار إلى "توصّل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانيّة في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس)، بالشّروط السّابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النّار، ودخول المساعدات الإنسانيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في "حماس" لـ"أ.ف.ب": سنطلق اليوم سراح 10 إسرائيليين بينهم 2 يحملان الجنسية الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.