مصدر في "حماس" لـ"أ.ف.ب": سنطلق اليوم سراح 10 إسرائيليين بينهم 2 يحملان الجنسية الروسية

أكّد مصدر في "حركة المقاومة الإسلاميّة- ​حماس​"، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الحركة ستطلق سراح 10 ​إسرائيل​يّين، بينهم اثنان يحملان الجنسيّة الرّوسيّة وكلّهم من الأحياء، بعدما رفضت إسرائيل قائمة أسماء قدّمتها اللّيلة الماضية "حماس" وتضمّنت 3 جثث لأسرى إسرائيليّين"؛ وذلك في إطار اتفاق التّهدئة الّذي دخل يومه السّابع.

وكان قد أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، أنّه "سيتمّ الإفراج عن 30 أسيرًا وأسيرةً اليوم".

يُذكر أنّ المتحدّث الرّسمي باسم وزارة الخارجيّة القطريّة ماجد بن محمد الأنصاري، كان قد أشار إلى "توصّل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانيّة في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس)، بالشّروط السّابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النّار، ودخول المساعدات الإنسانيّة".