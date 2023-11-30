الخارجية الأميركية: بلينكن أبلغ نتانياهو ضرورة حماية المدنيين بجنوب قطاع غزة إذا ما استؤنف القتال

افادت الخارجية الأميركية، بأن "وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ضرورة حماية المدنيين في جنوب قطاع غزة إذا ما استؤنف القتال". واشارت في بيان، الى إن بلينكن "شدد خلال اجتماعه مع نتانياهو على ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية وحماية المدنيين في جنوب القطاع قبل أي عملية عسكرية هناك"، لافتة الى أن بلينكن "حث إسرائيل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين".

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