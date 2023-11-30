"كتائب القسام" تبنت عملية القدس: رد على جرائم الاحتلال ورسالة تحذير ضد انتهاكات بن غفير وعصابته

أعلنت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان، "مسؤوليّتها الكاملة عن عمليّة القدس البطوليّة، الّتي نُفّذت على المدخل الشّمالي الغربي ل​مدينة القدس​ المحتلّة صباح اليوم الخميس، وأسفرت عن مقتل ثلاثة صهاينة وإصابة 12 آخرين بجراح متفاوتة".

وأشارت إلى "أنّنا نزفّ إلى أبناء شعبنا وأمّتنا، فرسان هذه العمليّة البطوليّة، وهما: مراد محمد نمر (38 عامًا) وإبراهيم محمد نمر (30 عامًا) من بلدة صور باهر"، مؤكّدةً أنّ "هذه العمليّة تأتي ضمن مسؤوليّة الردّ على جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنّساء في ​قطاع غزة​ والضفة المحتلّة، وتدنيس ​المسجد الأقصى​ والمقدّسات، ورسالة تحذير مباشرة ضدّ الانتهاكات الّتي يمارسها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وعصابته، بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".