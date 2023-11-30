"كتائب القسام" تبنت عملية القدس: رد على جرائم الاحتلال ورسالة تحذير ضد انتهاكات بن غفير وعصابته

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان، "مسؤوليّتها الكاملة عن عمليّة القدس البطوليّة، الّتي نُفّذت على المدخل الشّمالي الغربي لمدينة القدس المحتلّة صباح اليوم الخميس، وأسفرت عن مقتل ثلاثة صهاينة وإصابة 12 آخرين بجراح متفاوتة".
وأشارت إلى "أنّنا نزفّ إلى أبناء شعبنا وأمّتنا، فرسان هذه العمليّة البطوليّة، وهما: مراد محمد نمر (38 عامًا) وإبراهيم محمد نمر (30 عامًا) من بلدة صور باهر"، مؤكّدةً أنّ "هذه العمليّة تأتي ضمن مسؤوليّة الردّ على جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنّساء في قطاع غزة والضفة المحتلّة، وتدنيس المسجد الأقصى والمقدّسات، ورسالة تحذير مباشرة ضدّ الانتهاكات الّتي يمارسها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وعصابته، بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".
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