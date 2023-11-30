الإذاعة الإسرائيلية: نتانياهو أوعز لوزير خارجيته باستدعاء سفير إسبانيا بهدف محادثة توبيخ

افادت الإذاعة الإسرائيلية بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أوعز لوزير خارجيته إيلي كوهين، باستدعاء سفير إسبانيا بهدف "محادثة توبيخ".

يأتي ذلك، بعدما شكك رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في احترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني بالنظر إلى عدد القتلى المدنيين في القطاع، مشددا على أن "ما يحدث في غزة غير مقبول".

وأضاف سانشيز في مقابلة مع التلفزيون الإسباني، "مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شك جدي في أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي الإنساني".

كذلك، دان سانشيز هجمات حركة حماس، مشددا على ضرورة أن "تفرج حماس عن جميع الرهائن دون شروط".