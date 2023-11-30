نيوزويك: الجيش الإسرائيلي مندهش من النطاق الواسع للأنفاق التي تستخدمها "حماس" في غزة

أبدى ضابط مهندس في الجيش الإسرائيلي اندهاشه من النطاق الواسع للأنفاق التي تستخدمها حركة "حماس" في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة هناك.

وتحدث الضابط الإسرائيلي، لمجلة "نيوزويك" الأميركية، لافتاً إلى أننا "كنا نعلم أننا سنرى ما توقعناه، لكنني لم أتوقع أن تكون هذه الأنفاق بهذه المتانة، مما يعني أن هناك الكثير من الخرسانة والسلالم، والكثير من التقاطعات في هذه الأنفاق".وأضاف "بالطبع، نحن لا ندخل عادة (في تلك الأنفاق)، لكننا نستكشفها ونراها، ولهذا فإن الأمر بدا مفاجئا حقا".

وأشارت "نيوزويك" إلى أن تلك الأنفاق تعد عنصراً أساسياً في إستراتيجية "حماس" العسكرية، وهدفاً رئيسياً للجيش الإسرائيلي على مدى صراع مثقل بالكثير من عدم اليقين لكلا الجانبين.

ووصف الضابط الإسرائيلي، الذي لم تذكر "نيوزويك" اسمه، تلك الشبكات بأنها "شريان الحياة" لغزة، مشيراً إلى أنها "أصولا أساسية" لـ"حماس"، وما برحت تشكل تحدياً لمحاولات إسرائيل إلحاق هزيمة "ماحقة" بالمقاومة الفلسطينية، موضحا أن تلك الأنفاق، التي لفت إلى أن القوات الإسرائيلية اكتشفت "المئات من فتحاتها"، غالباً ما تخدم أغراضا متعددة، حيث يستخدم بعضها ممرات لوسائل دفاعية وهجومية، وبعضها الآخر لتهريب الأسلحة والسلع الأخرى، كما أن بعضا منها متصل بمراكز مدنية ومستشفيات وعيادات ومساجد.

وأشارت المجلة إلى أن الفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة، كحركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، تستخدم حرب الأنفاق في عملياتها، وتنسق العديد منها عملياتها علناً مع بعضها، حتى فيما يتعلق بموضوع الأسرى الإسرائيليين، الذين قال بعضهم إنهم كانوا محتجزين داخل الأنفاق قبل الإفراج عنهم.