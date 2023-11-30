أمير قطر التقى رئيس البرازيل: لضرورة حماية المدنيين في غزة وبذل جهود دولية لإنهاء العدوان

أشار أمير قطر الشّيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​، إلى "أنّني سُعدت باستقبال الرّئيس البرازيلي ​لويس إيناسيو لولا دا سيلفا​ في ​الدوحة​، وبمباحثاتنا حول السّبل الكفيلة بتطوير التّعاون الثّنائي الواعد بين بلدينا الصّديقَين، علاوةً على بحثنا للأوضاع الإنسانيّة في ​قطاع غزة​".

ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّنا أكّدنا ضرورة حماية المدنيّين ومواصلة العمل الإغاثي، وبذل ​المجتمع الدولي​ للمزيد من الجهود للتّوصّل إلى إنهاء العدوان والصّراع في الأراضي المحتلّة، وفق قرارات ​الأمم المتحدة​ والشّرعيّة الدّوليّة".