أمير قطر التقى رئيس البرازيل: لضرورة حماية المدنيين في غزة وبذل جهود دولية لإنهاء العدوان

أشار أمير قطر الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى "أنّني سُعدت باستقبال الرّئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الدوحة، وبمباحثاتنا حول السّبل الكفيلة بتطوير التّعاون الثّنائي الواعد بين بلدينا الصّديقَين، علاوةً على بحثنا للأوضاع الإنسانيّة في قطاع غزة".
ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّنا أكّدنا ضرورة حماية المدنيّين ومواصلة العمل الإغاثي، وبذل المجتمع الدولي للمزيد من الجهود للتّوصّل إلى إنهاء العدوان والصّراع في الأراضي المحتلّة، وفق قرارات الأمم المتحدة والشّرعيّة الدّوليّة".
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