فوز لائحة المرشحين لمجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري بالتزكية

فازت لائحة المرشّحين لمجلس ​نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان​، بالتّزكية، وذلك خلال انعقاد الجمعيّة العموميّة.

وعَقد مجلس النّقابة الجديد جلسةً، تمّ خلالها توزيع المناصب على الشّكل الآتي: ​طوني الرامي​ رئيسًا، خالد نزها نائبًا للرّئيس، إتيان صبّاغ أمينًا للسّرّ، وعارف سعادة أمينًا للصّندوق. كما فاز كلّ من: شيرين صالحة، مايا بخعازي، نون ودوري دكاش، شريف ضومط، يوسف عقيقي، ميشال عجي، مصطفى الصمد ومكرم ربيز بعضويّة المجلس.

وتمنّى الرّامي في مستهلّ الجلسة، "النّجاح للمجلس الجديد في ظلّ الأوضاع الّتي يمر بها لبنان"، معربًا عن أمله بـ"العمل كفريق واحد متماسك، في خدمة ​القطاع السياحي​ عمومًا والمطعمي خصوصًا".