تساءلت عائلة العقيد الرّاحل منير أبو رجيلي، في بيان في الذّكرى الثّالثة لمقتله، عن "مصير التّحقيق الّذي ما زال غامضًا، على الرّغم من الوعود بكشف ملابسات الجريمة وإظهار الحقيقة"، مطالبةً السّلطات المختصّة بـ"الإسراع في التّحقيقات الموعودة".

كانت هذه تفاصيل خبر عائلة العقيد منير أبو رجيلي بذكرى مقتله: التحقيق ما زال غامضا رغم الوعود بكشف الملابسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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