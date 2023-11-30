بيرم التقى أبي رميا ووفدًا من خبراء التخمين العقاري وبحث مع سفير بنغلادش بملف العمالة البنغالية

التقى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​مصطفى بيرم​، في مكتبه، عضو تكتّل "​لبنان​ القوي" النّائب ​سيمون أبي رميا​، وعرض معه الأوضاع. ووجّه أبي رميا للوزير دعوةً للمشاركة في مؤتمر حول العمل والنّازحين.

واستقبل بيرم أيضًا سفير بنغلادش في لبنان جافيد تانفير خان، على رأس وفد من السّفارة، وتمّ البحث في العلاقات الثّنائيّة بين البلدين. وتطرّق الحديث أيضًا إلى ملف العمالة البنغلادشيّة في لبنان، لجهة تنظيمها وفق القوانين المرعيّة الإجراء، واتُفق على إعداد مذكّرة تفاهم بهذا الشأن.

كما التقى وفدًا من نقابة خبراء التّخمين العقاري في لبنان برئاسة المرشّح لمنصب النّقيب خضر يموت، أطلعه على وضعيّة النّقابة. وقد وَعد بيرم أنّه سيتابع الموضوع، مع حرصه الأكيد على "انتظام عملها ضمن الأطر القانونيّة والمعايير النّقابيّة، تحت طائلة تحميل المسؤوليّة لأيّ معرقل في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات المناسبة".