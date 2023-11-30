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الديوان الأميري يهيب بالجميع تحري الدقة .. تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف الديوان الأميري الكويتي مساء اليوم الأربعاء عن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عقب دخوله المستشفى بشكل طارئ اليوم.

وأفاد الشيخ محمد العبد الله الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري بأن حالة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية "مستقرة ولا يزال يتلقى العلاج اللازم".

وأهاب الديوان الاميري بالجميع "تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية مبتهلين إلى الله أن يمن على أمير البلاد بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم عن وزير الديوان الأميري القول إن أمير الكويت "دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن حالته الصحية مستقرة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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