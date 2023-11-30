الرئيس الكوري يهنئ ولي العهد باستضافة إكسبو 2030 في الرياض

بيان من اتحاد الغرف الخليجي حول تصريحات قناة مصرية أصدر اتحاد الغرف بدول مجلس التعاون الخليجي بيانا، أوضح فيه أن ما قامت به إحدى القنوات الإعلامية المصرية من بث حديث لرجل أعمال مصري،... الرياض : الرياض : دوت الخليج 16 جمادى الأولى 1445 هـ 16 جمادى الأولى 1445 هـ وزير الدفاع يتلقى اتصالا من رئيس هيئة الأركان الإيرانية تلقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 جمادى الأولى 1445 هـ 16 جمادى الأولى 1445 هـ إكسبو 2030 يعزز نمو واستدامة القطاع السياحي في السعودية سجلت المملكة إنجازاً عالمياً جديداً إثر فوزها باستضافة معرض إكسبو 2030؛ تحت شعار " حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل "، في مواكبة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 جمادى الأولى 1445 هـ 16 جمادى الأولى 1445 هـ بيان سعودي برازيلي مشترك : مواصلة العمل لتعزيز الشراكات بين البلدين صدر بيان مشترك في ختام زيارة فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية للمملكة، فيما يلي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 جمادى الأولى 1445 هـ 16 جمادى الأولى 1445 هـ النائب العام السعودي رئيساً لجمعية النواب العموم العرب أعلنت جمعية النواب العموم العرب انتخاب النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيساً للجمعية في الفترة الرئاسية القادمة.وكان... سعود الخزيم سعود الخزيم 16 جمادى الأولى 1445 هـ 16 جمادى الأولى 1445 هـ ماذا قال غازي القصيبي عن هنري كيسنجر؟ تحدث الراحل غازي القصيبي عن ثعلب السياسة الأمريكية وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، حيث قال القصيبي أنه التقى كيسنجر قبل أن يذهب... جدة دوت الخليج جدة دوت الخليج 16 جمادى الأولى 1445 هـ 16 جمادى الأولى 1445 هـ وفاة كيسنجر تكتب السطر الأخير لمسيرة رجل حرك سياسة العالم بوفاة مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق هنري كسينجر الأربعاء عن عمر ناهز الـ100 عام، كُتب السطر الأخير في مسيرة رجل حرك اللعبة... أبها دوت الخليج أبها دوت الخليج 16 جمادى الأولى 1445 هـ 16 جمادى الأولى 1445 هـ

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