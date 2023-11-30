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الرئيس الكوري يهنئ ولي العهد باستضافة إكسبو 2030 في الرياض

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بيان من اتحاد الغرف الخليجي حول تصريحات قناة مصرية

أصدر اتحاد الغرف بدول بيانا، أوضح فيه أن ما قامت به إحدى القنوات الإعلامية المصرية من بث حديث لرجل أعمال مصري،...

efe1112e5c.jpg الرياض :
0f5edd4e43.jpg16 جمادى الأولى 1445 هـ

وزير الدفاع يتلقى اتصالا من رئيس هيئة الأركان الإيرانية

تلقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png16 جمادى الأولى 1445 هـ

إكسبو 2030 يعزز نمو واستدامة القطاع السياحي في

سجلت المملكة إنجازاً عالمياً جديداً إثر فوزها باستضافة معرض إكسبو 2030؛ تحت شعار " حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل "، في مواكبة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png16 جمادى الأولى 1445 هـ

بيان سعودي برازيلي مشترك : مواصلة العمل لتعزيز الشراكات بين البلدين

صدر بيان مشترك في ختام زيارة فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية للمملكة، فيما يلي...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png16 جمادى الأولى 1445 هـ

النائب العام السعودي رئيساً لجمعية النواب العموم العرب

أعلنت جمعية النواب العموم العرب انتخاب النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيساً للجمعية في الفترة الرئاسية القادمة.وكان...

icon-byline.pngسعود الخزيم
icon-clock.png16 جمادى الأولى 1445 هـ

ماذا قال غازي القصيبي عن هنري كيسنجر؟

تحدث الراحل غازي القصيبي عن ثعلب السياسة الأمريكية وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، حيث قال القصيبي أنه التقى كيسنجر قبل أن يذهب...

icon-byline.pngجدة دوت الخليج
icon-clock.png16 جمادى الأولى 1445 هـ

وفاة كيسنجر تكتب السطر الأخير لمسيرة رجل حرك سياسة العالم

بوفاة مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق هنري كسينجر الأربعاء عن عمر ناهز الـ100 عام، كُتب السطر الأخير في مسيرة رجل حرك اللعبة...

icon-byline.pngأبها دوت الخليج
icon-clock.png16 جمادى الأولى 1445 هـ

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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