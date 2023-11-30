بيان من اتحاد الغرف الخليجي حول تصريحات قناة مصرية

أصدر اتحاد الغرف بدول مجلس التعاون الخليجي بيانا، أوضح فيه أن ما قامت به إحدى القنوات الإعلامية المصرية من بث حديث لرجل أعمال مصري، والذي تطرق فيه لمعلومات غير حقيقية وتصريحات مسيئة لرجال أعمال خليجيين.

وذكر البيان “ندين ونستنكر نحن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للقطاع الخاص الخليجي مثل هذه الأساليب المسيئة من قبل القناة الإعلامية ومتحدثيها الذين تعمدوا تشويه سمعة رجال أعمال خليجيين، إلا أنهم لن يستطيعوا المساس بقوة العلاقات الأخوية بين الجانبين مهما تعددت محاولاتهم وأساليبهم الملتوية”.

وأضاف بيان اتحاد الغرف الخليجية “ومن هذا المنطلق يدعو اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية الشقيقة التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد القناة ومتحدثيها وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم”.

وختم اتحاد الغرف الخليجية الحديث، بثقته التامة بقدرة الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية الشقيقة على محاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة للعلاقات الأخوية المميزة لرجال الأعمال في الجانبين.