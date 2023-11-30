فيــديو .. إسرائيلي يطعن سيدة فلسطينية ويقتلها مع جنينها

الشارقة - اميمة ياسر - استشهدت سيدة فلسطينية حامل بعد تعرضها للطعن من قبل مستوطن إسرائيلي في مدينة اللد المحتلة، وهي في طريقها لتوصيل أطفالها إلى المدرسة.

وذكرت مصادر محلية، أن الشهيدة في جريمة الطعن هي آية أبو حجاج من اللد.

ونُشر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة قيام المستوطن بطعن المرأة في ظهرها، أمام طفليها، فسقطت على الأرض جراء ذلك واستمر في طعنها وهي تحاول الدفاع عن نفسها، ثم أقلته سيارة خصوصية قادها شخص آخر من المكان ولاذ بالفرار.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ فلسطينيا دهس عددا من الجنود وأصاب اثنين منهم عند حاجز "بكعوت" في غور الأردن، واستشهاد المنفذ.

وصباح اليوم، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وقوع 3 قتلى و11 إصابة بينها حالات خطيرة في عمليتَي دهس وإطلاق نار في مستوطنة "راموت" في القدس المحتلة.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ منفذَي العملية وصلا بسيارة إلى محطة الباصات في القدس، وبدآ بإطلاق النار باتجاه الموجودين هناك، لافتاً إلى أنهما "كانا مسلحَّين ببندقيتي M16".

من جهتها، أفادت إذاعة "الجيش" الإسرائيلي بأنّ "التحقيق الأولي لعملية القدس يشير إلى عملية مزدوجة تضمنت عمليتي دهس وإطلاق نار".

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيتونيا، بالتزامن مع تجمّع الفلسطينيين وأهالي الأسرى لاستقبال المحرّرين، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز والصوت باتجاهم، وذلك في محاولةٍ لمنع الاحتفال بإنجاز المقاومة في قطاع غزّة لتحرير الأسرى وفقاً لشروطها.