السعودية والجزائر وعمان والكويت يخفضون إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من 2024

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن مصدر بوزارة الطاقة إن "المملكة ستمدد خفض إنتاجها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية آذار".
وذكرت الوكالة إن "إنتاج السعودية من النفط سيبلغ نحو تسعة ملايين برميل يوميا حتى نهاية اذار 2024".
وأضافت الوكالة "ودعما لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه تدريجيا وفقا لظروف السوق".
كما اعلنت الجزائر خفض إنتاج النفط 51 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من 2024.
وفي السياق، اعلنت سلطنة عمان انها ستخفض إنتاج النفط طوعيا 42 ألف برميل يوميا من كانون الثاني حتى اذار 2024.
بدورها، اعلنت الكويت خفض إنتاج النفط طوعيا 135 ألف برميل يوميا بداية من كانون الثاني حتى اذار 2024.
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