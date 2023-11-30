الدفاع البريطانية: إرسال سفينة حربية ثانية إلى الخليج من أجل الحفاظ على سيولة حركة الملاحة

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إرسال سفينة حربية ثانية إلى الخليج، وأفادت في بيان أن المدمرة "إتش إم إس دايموند" في طريقها لتعزيز القوات البحرية البريطانية في الشرق الأوسط حيث ستنضم إلى السفينة "إتش إم إس لانكاستر" وثلاث كاسحات ألغام وسفينة دعم، من أجل "الحفاظ على سيولة حركة الملاحة على الطرق التجارية".

وأوضحت الحكومة البريطانية أن نشر السفينة الحربية الثانية يأتي "في ظل "المخاوف المتزايدة بشأن سلامة" طرق الملاحة التجارية.

واوضح وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس "من الأساسي أن تعزز المملكة المتحدة وجودها في المنطقة لحماية بريطانيا ومصالحها في عالم يزداد انعداما للاستقرار".

وذكر شابس إن "الانتشار اليوم سيعزز دوريات البحرية الملكية ويساعد في إبقاء الطرق التجارية الحيوية مفتوحة ويثبت أن التزامنا من أجل الأمن الإقليمي ليس متواصلا فحسب بل يتعزز".

ولفتت الوزارة إلى أن خمسين سفينة تجارية تمر يوميا عبر مضيق باب المندب، فيما تمر حوالى 115 سفينة تجارية من مضيق هرمز. وشددت على أن مياه الخليج طرق أساسية للشحن البحري بما في ذلك الناقلات التي تحمل الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة.

وتصاعد التوتر حول سلامة الطرق البحرية بعد سيطرة الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر في 19 تشرين الثاني على السفينة "إم/في غالاكسي ليدر" التي تشغلها شركة بحرية يابانية وتملكها شركة بريطانية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

وتنشر بريطانيا سفنا بصورة متواصلة في المنطقة منذ 1980 وتقوم البحرية منذ 2011 أطلقت عليها اسم "كيبيون"، تؤمن وجودا بحريا بريطانيا في الخليج والمحيط الهندي.