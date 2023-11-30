الخارجية الأميركية: بلينكن جدد التزام الولايات المتحدة بتعزيز الخطوات الملموسة لإقامة دولة فلسطينية

اعلنت الخارجية الأميركية، ان "الوزير انتوني بلينكن ندد بعنف المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وشدد على محاسبتهم"، لافتة الى ان "بلينكن ناقش مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس جهود تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطالة الهدن الإنسانية".
واشارت الى ان "بلينكن جدد التزام الولايات المتحدة بتعزيز الخطوات الملموسة لإقامة دولة فلسطينية. ونود أن نرى استمرار الهدنة وسيسمح ذلك أيضا بوصول المساعدات إلى غزة".
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