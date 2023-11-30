اعلن المكتب الإعلامي الحكومي بـ"غزة"، ان "القطاع يحتاج على الأقل مليون لتر من الوقود يوميا"، داعيا "المجتمع الدولي لإقامة مستشفيات ميدانية تستوعب الجرحى والمرضى في القطاع".
كما اشار الى ان القطاع "يحتاج إلى 1000 شاحنة من المساعدات يوميا"، داعيا "الدول العربية والإسلامية لاستيعاب أعداد من الجرحى لتلقي العلاج. كما ندعو المنظمات الدولية للقيام بما ينبغي لحماية المستشفيات في قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: القطاع يحتاج على الأقل مليون لتر من الوقود و1000 شاحنة من المساعدات يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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