المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: القطاع يحتاج على الأقل مليون لتر من الوقود و1000 شاحنة من المساعدات يوميا

اعلن المكتب الإعلامي الحكومي بـ"غزة"، ان "القطاع يحتاج على الأقل مليون لتر من الوقود يوميا"، داعيا "المجتمع الدولي لإقامة مستشفيات ميدانية تستوعب الجرحى والمرضى في القطاع".

كما اشار الى ان القطاع "يحتاج إلى 1000 شاحنة من المساعدات يوميا"، داعيا "الدول العربية والإسلامية لاستيعاب أعداد من الجرحى لتلقي العلاج. كما ندعو المنظمات الدولية للقيام بما ينبغي لحماية المستشفيات في قطاع غزة".