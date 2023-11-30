الدفاع الروسية: اسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا". وأشارت الى أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك". وأكد حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز في وقت لاحق، "عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية. وتعمل الجهات المختصة في الموقع". وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "الجيش الأوكراني خسر نحو 750 عسكريا على محاور القتال الأساسية خلال آخر 24 ساعة".

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